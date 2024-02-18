Происшествия 18 февраля 2024, 08:43 Горящая фура на МКАД попала на видео Появилось видео с горящей фурой на 78-м километре МКАД РИА «Новости»

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Утром в воскресенье на 75-м километре МКАД загорелся большегрузный автомобиль. Видео появилось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что огонь практически полностью уничтожил кабину фуры, на месте работают экстренные службы.

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Информация о пострадавших или погибших не поступала. Причины ЧП неизвестны.

Ранее загоревшаяся фура стала причиной перекрытия трассы М-5 «Урал» в Челябинской области.