Происшествия

18 февраля 2024, 08:43

Горящая фура на МКАД попала на видео

Появилось видео с горящей фурой на 78-м километре МКАД

Читать 360tv в

Утром в воскресенье на 75-м километре МКАД загорелся большегрузный автомобиль. Видео появилось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что огонь практически полностью уничтожил кабину фуры, на месте работают экстренные службы.

Реклама

Информация о пострадавших или погибших не поступала. Причины ЧП неизвестны.

Ранее загоревшаяся фура стала причиной перекрытия трассы М-5 «Урал» в Челябинской области.

Пожары

МЧС РФ

Машины

Реклама

Реклама