Происшествия 09 августа 2023, 14:08 Горячую воду отключили в Сергиевом Посаде из-за повреждения котельной после взрыва на заводе Фото: unsplash.com

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Взрыв в Сергиевом Посаде повредил котельную. Из-за этого в округе отключили горячую воду. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Взрыв произошел на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде на складе пиротехники. В результате пострадали 43 человека, шестеро находятся в реанимации.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Пострадавших навестил губернатор региона Андрей Воробьев. Он сообщил, что все они получат необходимую помощь, в том числе те, чьи квартиры задела ударная волна.

Для жителей Сергиева Посада запустили горячую линию помощи. Позвонить можно по номерам: +7 (496-54) 5-77-55, +7 (496-54) 0-88-36, +7 (496) 551-51-00 и +7 (915) 135-15-10.

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