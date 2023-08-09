09 августа 2023, 14:08
Горячую воду отключили в Сергиевом Посаде из-за повреждения котельной после взрыва на заводе
Взрыв в Сергиевом Посаде повредил котельную. Из-за этого в округе отключили горячую воду. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию муниципалитета.
Взрыв произошел на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде на складе пиротехники. В результате пострадали 43 человека, шестеро находятся в реанимации.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Пострадавших навестил губернатор региона Андрей Воробьев. Он сообщил, что все они получат необходимую помощь, в том числе те, чьи квартиры задела ударная волна.
Для жителей Сергиева Посада запустили горячую линию помощи. Позвонить можно по номерам: +7 (496-54) 5-77-55, +7 (496-54) 0-88-36, +7 (496) 551-51-00 и +7 (915) 135-15-10.
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ЖКХ
Взрыв в Сергиевом Посаде
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