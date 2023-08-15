Происшествия 15 августа 2023, 09:22 Горячую линию запустят в Дагестане после взрыва на АЗС Глава Дагестана поручил запустить горячую линию после взрыва на АЗС Пресс-служба МЧС

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В Дагестане запустят горячую линию после взрыва на АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Сергея Меликова.

Поручение об этом Меликов отдал региональному Министерству цифрового развития.

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Горячая линия начнет работать 15 августа во взаимодействии с МЧС, МВД и Минздравом Дагестана.

Обращающиеся на нее смогут получить данные о пострадавших в результате взрыва и принятых мерах, заключили в пресс-службе.

По данным МЧС, число жертв ЧП выросло до 30. Тела еще троих человек нашли при проведении аварийно-спасательных работ на месте происшествия.

Вторник, 15 августа, объявили в республике днем траура. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей. Получившим легкий вред здоровью — 200 тысяч рублей, тяжкий — 400 тысяч рублей.

Пожар и взрыв на АЗС в Махачкале произошли около 22:00 14 августа.