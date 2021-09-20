Горячую линию открыли в МЧС после стрельбы в Пермском университете

Сотрудники МЧС будут принимать звонки в связи с трагедией, произошедшей в понедельник 20 сентября в Пермском государственном научно-исследовательском университете. Об этом написали в Telegram-канале ведомства.

«На базе Главного управления МЧС России по Пермскому краю открыта горячая линия +7(342) 258-40-02», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что 18-летний студент открыл огонь по людям в образовательном учреждении Перми. По последней информации, восемь человек погибли, еще 28 получили ранения. Сам стрелок был госпитализирован после получения различных травм во время задержания. Он находится в реанимации.