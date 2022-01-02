Горячую линию открыли по аварии с автобусом под Рязанью

Горячую линию открыли в связи с аварией с рейсовым автобусом в Рязанской области, в результате которой, по последним данным, погибли пять человек и 21 пострадал. Об этом сообщило МЧС.

На базе МЧС России в связи с ДТП открыта горячая линия по телефону 8 (800) 775-17-17. Кроме того, в Рязанской области работает горячая линия по телефону 8 (4912) 25-72-90.

В МВД сообщили, что авария произошла в 05:45. Рейсовый автобус попал в ДТП на 277-м километре трассы Р-22 «Каспий» недалеко от села Вослебово Скопинского района. По предварительным данным, автобус въехал в опору железнодорожного моста.

Погибли пять человек, еще 21 пострадал, среди них двое детей. В Скопинский межрайонный медицинский центр поступили 16 пострадавших, среди них три пациента в тяжелом состоянии. Одного пациента планируют прооперировать в ММЦ, еще одного транспортируют в Рязанскую областную клиническую больницу. В ММЦ также поступили пострадавшие с травмами средней тяжести и двое детей.

В СК по региону сообщили, что на момент ДТП в автобусе находились более 50 человек.

Ранее МВД показало фото и видео с места аварии.