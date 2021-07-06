Горячую линию открыли на Камчатке после исчезновения Ан-26

После исчезновения самолета Ан-26 на Камчатке начала работать горячая линия. Связь с воздушным судном пропала во вторник утром. На борту находятся более 20 человек.

При администрации городского округа поселок Палана открыта горячая линия по номеру 8 (415-33) 1-45-22. Также по вопросам исчезновения самолета можно звонить по телефону доверия регионального ГУ МЧС 8(415-29)9-10-30, сообщило РИА «Новости».

Самолет летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Внезапно он перестал выходить на связь. По данным спасателей, на борту 28 человек — шесть членов экипажа и 22 пассажира. Один из них — 12-летний ребенок. Брат одного из пассажиров рассказал, что его родственник с двумя коллегами летели в Палану строить школу.

По поручению губернатора Владимира Солодова был создан оперативный штаб. В его состав вошли представители МЧС, краевого Минтранса, авиационного предприятия. Все оперативные службы подняты по тревоге и направлены для обследования маршрута самолета, сообщили в пресс-службе правительства региона.