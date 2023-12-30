Происшествия 30 декабря 2023, 16:43 Горячую линию для заявок о пострадавших и разрушениях открыли в Белгороде Гладков: в Белгороде заработала горячая линия для заявок о раненых и разрушениях Пресс-служба МЧС

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В Белгороде запустили единую горячую линию, на которой принимают заявки о зафиксированных повреждениях и пострадавших при обстреле. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Звонки принимаются по номеру 122.

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Глава региона также заявил, что в Белгороде отменили сигнал ракетной опасности.

При ударе ВСУ по городу погибли два человека — дети. Об объявлении ракетной опасности стало известно в 15:39. Жителей попросили проследовать в укрытие.

Помимо областного центра, в Белгородской области 30 декабря обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. Снаряд попал в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, повреждения также получили около 20 частных домовладений и линия электропередачи. Никто не пострадал.

Ночью средства ПВО уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника над Московской, Орловской, Курской и Брянской областями.