Горячий водопад полился из-под крыши тюменского дома

Представитель управляющей компании «УютСервисБыт» заверил, что им не поступало никаких заявок относительно аварии. По его словам, чердак дома сдали подрядчикам от Фонда капитального ремонта, чтобы они отремонтировали кровлю. Он добавил, что до появления водопада там работали сантехники, и прорыва тогда не было.

«Сейчас к дому выехали наши сантехники», — заключил представитель УК.

Сотрудникам информагентства не удалось получить оперативный комментарий в Фонде капитального ремонта.