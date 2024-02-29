Происшествия 29 февраля 2024, 14:45 Горевший склад в Раменском попал на видео МЧС: на складах в Раменском потушили открытый огонь

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Пожарно-спасательные подразделения потушили открытый огонь на складах в Раменском городском округе. Видео с места возгорания показало МЧС России.

В 13:12 огонь локализовали, в 13:50 ликвидировали открытое горение. К тушению подключили 74 специалиста и 29 единиц техники. Пресс-служба министерства сообщила, что информация о пострадавших не поступала.

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На кадры попала работа огнеборцев. Металлокаркасные здания частично обрушились.

Днем 29 февраля на Донинском шоссе загорелся склад с пластиковой продукцией. Площадь пожара увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров, огонь перекинулся на соседнее здание. Сохранялась опасность перехода еще на одно, на расстоянии 25 метров. Началась доследственная проверка, причину возгорания выяснят специалисты.