Происшествия 04 февраля 2023, 23:13 Горбольница Новой Каховки продолжила работу после попадания снарядов ВСУ Врачи продолжили принимать больных после атаки ВСУ на больницу в Новой Каховке Unsplash

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Городская больница Новой Каховки не прекратила работу после попадания в здание нескольких снарядов при атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Его слова привел ТАСС.

Украинские националисты нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке 28 января. В результате больше пяти снарядов попали в детское отделение и отделение женской консультации городской больницы.

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«Стационары эвакуировали, а приемный покой и оказание первой медицинской помощи — остаются», — отметил Алексеенко.

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Также работу не прекращает скорая помощь, которая доставляет срочных пациентов. По словам главы администрации городского округа Владимира Леонтьева, людей, которым нужна серьезная помощь, отправляют в безопасные места для ее оказания.

По данным администрации Новокаховского городского округа, после массированного ракетного ВСУ город остался без воды. Устранением аварии занимались специалисты экстренных служб. Из-за низкого напряжения электричества не работают двигатели на водозаборе всех КНС.