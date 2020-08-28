Появились подробности жесткой посадки вертолета в горах рядом с Сочи
Несколько коротких роликов опубликованы в TikTok. Одно видео снято из вертолета — судя по надписи, за несколько минут до падения.
На другом Козлова сама рассказывает, как именно произошла жесткая посадка. При ней никто не погиб.
«Предыдущее видео было, когда мы летели. Потом вертолет упал в ущелье. Мы долго катились. Слава богу, все остались живы», — поделилась с подписчиками Вита. Она призналась, что не знает, насколько серьезную травму спины получила, и заметила, что может шевелить руками и ногами.
В третьем ролике видно, как находившиеся в вертолете оказывают друг другу помощь и обсуждают, как будут выбираться с места падения.
По факту жесткой посадки, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, возбуждено уголовное дело.
«Воздушное судно, столкнувшись с поверхностью земли, было значительно разрушено, а двоим пассажирам причинены различные телесные повреждения», — отметили в ведомстве. Управлял вертолетом пилот 1976 года рождения.