facebook_pixel
    28 августа 2020, 05:42

    Появились подробности жесткой посадки вертолета в горах рядом с Сочи

    Александра Ломейко

    В Сочи недалеко от хребта Аибга аварийно приземлился частный вертолет Robinson 44. Выяснилось, что на его борту находились президент конного клуба «Прадар» Вита Козлова и ее близкие.

    Несколько коротких роликов опубликованы в TikTok. Одно видео снято из вертолета — судя по надписи, за несколько минут до падения.

    Появились подробности жесткой посадки вертолета в горах рядом с Сочи | Изображение 1
    Источник фото: TikTok

    На другом Козлова сама рассказывает, как именно произошла жесткая посадка. При ней никто не погиб.

    «Предыдущее видео было, когда мы летели. Потом вертолет упал в ущелье. Мы долго катились. Слава богу, все остались живы», — поделилась с подписчиками Вита. Она призналась, что не знает, насколько серьезную травму спины получила, и заметила, что может шевелить руками и ногами.

    В третьем ролике видно, как находившиеся в вертолете оказывают друг другу помощь и обсуждают, как будут выбираться с места падения.

    По факту жесткой посадки, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, возбуждено уголовное дело.

    «Воздушное судно, столкнувшись с поверхностью земли, было значительно разрушено, а двоим пассажирам причинены различные телесные повреждения», — отметили в ведомстве. Управлял вертолетом пилот 1976 года рождения.

    Новости SMI.FM