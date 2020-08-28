Появились подробности жесткой посадки вертолета в горах рядом с Сочи

В Сочи недалеко от хребта Аибга аварийно приземлился частный вертолет Robinson 44. Выяснилось, что на его борту находились президент конного клуба «Прадар» Вита Козлова и ее близкие.

Несколько коротких роликов опубликованы в TikTok. Одно видео снято из вертолета — судя по надписи, за несколько минут до падения.

Источник фото: TikTok

На другом Козлова сама рассказывает, как именно произошла жесткая посадка. При ней никто не погиб.

«Предыдущее видео было, когда мы летели. Потом вертолет упал в ущелье. Мы долго катились. Слава богу, все остались живы», — поделилась с подписчиками Вита. Она призналась, что не знает, насколько серьезную травму спины получила, и заметила, что может шевелить руками и ногами.

В третьем ролике видно, как находившиеся в вертолете оказывают друг другу помощь и обсуждают, как будут выбираться с места падения.

По факту жесткой посадки, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, возбуждено уголовное дело.

«Воздушное судно, столкнувшись с поверхностью земли, было значительно разрушено, а двоим пассажирам причинены различные телесные повреждения», — отметили в ведомстве. Управлял вертолетом пилот 1976 года рождения.