Происшествия 15 ноября 2022, 12:48 Гонщика на ВАЗ-2114 задержали на проспекте Культуры в Петербурге

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В Санкт-Петербурге полицейские задержали нарушителя ППД, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил гонки с правоохранителями в Выборгском районе города. Об этом сообщили «Невские новости».

Мужчина за рулем ВАЗ-2114 нарушил правила дорожного движения и решил скрыться от сотрудников правопорядка.

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Пытаясь уйти от преследования, он сбил пенсионера в одном из дворов, а затем влетел в припаркованную Mazda на проспекте Культуры.

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