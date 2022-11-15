15 ноября 2022, 12:48
Гонщика на ВАЗ-2114 задержали на проспекте Культуры в Петербурге
В Санкт-Петербурге полицейские задержали нарушителя ППД, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил гонки с правоохранителями в Выборгском районе города. Об этом сообщили «Невские новости».
Мужчина за рулем ВАЗ-2114 нарушил правила дорожного движения и решил скрыться от сотрудников правопорядка.
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Пытаясь уйти от преследования, он сбил пенсионера в одном из дворов, а затем влетел в припаркованную Mazda на проспекте Культуры.
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Санкт-Петербург
ПДД
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