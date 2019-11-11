Гонки на Пяти углах закончились для петербуржца разбитым бампером

Очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте» видеозапись и информацию о ДТП с участием иномарки и маршрутного автобуса.

На пересечении Загородного проспекта и улицы Рубинштейна (знаменитые Пять углов) водитель Mazda выехал на встречную автобусную полосу и столкнулся с маршруткой.

Бампер иномарки, по свидетельствам очевидцев, оказался «всмятку». На место происшествия прибыли медики и сотрудники МЧС. Официальной информации о ДТП пока нет.