  • Гонки на Пяти углах закончились для петербуржца разбитым бампером

    11 ноября 2019, 20:31

    Ирина Нагайникова

    Водитель Mazda объехал свой ряд по встречной полосе, но не поделил дорогу с маршруткой, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на соцсети.

    Очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте» видеозапись и информацию о ДТП с участием иномарки и маршрутного автобуса.

    На пересечении Загородного проспекта и улицы Рубинштейна (знаменитые Пять углов) водитель Mazda выехал на встречную автобусную полосу и столкнулся с маршруткой.

    Бампер иномарки, по свидетельствам очевидцев, оказался «всмятку». На место происшествия прибыли медики и сотрудники МЧС. Официальной информации о ДТП пока нет.