Эксклюзив 31 января 2023, 19:05 «Гоняла духов»: жители дома в Набережных Челнах рассказали о разводящей костры в подъезде соседке Терроризировавшую жителей дома в Набережных Челнах жительницу передали психиатрам

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Жители пятиэтажки в Набережных Челнах два года жаловались на поведение буйной соседки: она разводила костры в подъезде и стучала молотком по дверям квартир. В беседе с «360» одна из жительниц дома Рахиля подчеркнула, что раньше женщина была нормальной, а странное поведение началось после смерти отца.

По словам собеседницы, у соседки психическое заболевание, поэтому за странное поведение ее винить нельзя.

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«Раньше она была очень хорошей, но заболела и второй год вот так себя ведет. В последнее время молотком стучала по дверям, но не так, чтобы повредить. Бумаги жгла в подъезде и у себя на балконе. Как говорили, так она гоняла духов», — заявила Рахиля.

Женщина подчеркнула, что у соседки два высших образования, раньше она была очень общительной, но потом что-то случилось, и за ней стали замечать странности.

Помощник прокурора города Марсель Галиуллин в беседе с изданием «Челнинские известия» заявил, что державшую в страхе весь подъезд жительницу дома отправили на принудительное лечение в психоневрологический диспансер.

С иском в суд о назначении принудительной госпитализации обратился главный врач медицинского учреждения. Заседание прошло 23 января, и суд удовлетворил просьбу медика о госпитализации женщины.