Голый мужчина устроил «представление» в Москве

Мужчина устроил переполох на железнодорожной платформе «Кунцево» в Москве. На нем не то что обязательных масок и перчаток — вообще ничего не было. Он и под электричкой полежал, и в такси пытался забраться. Видео очевидцы выложили в соцсетях.

ЧП случилось 23 мая, около 11:00. Сначала неизвестный перебежал через пути и залез под электричку. В это время его заметил прохожий, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».

«Я увидел, как он перебегает пути перед поездом. Я даже начал было к нему идти, чтобы вытащить с рельс, но он сам это сделал. Потом я ждал поезд, и вся эта картина развернулась перед глазами», — вспомнил он.

После этого мужчина заскочил в последний вагон, в отделение машиниста, рассказал свидетель. Там он включил огнетушители и полностью разделся.

Затем неизвестный выбежал на платформу, поднялся на мост. На нем мужчина забрал у дворника мыльную жидкость синего цвета, которую выплеснул сначала на самого работника, а потом вылил ее с моста. А еще он хотел прокатиться на такси, но водитель не разрешил ему ехать в таком виде в машине. Непослушного гражданина даже пришлось вытаскивать из авто за ноги.

Вслед за этим нарушитель режима самоизоляции залез в цистерну с водой. Именно там его и задержали сотрудники Росгвардии.

По словам очевидцев, нарушитель спокойствия был трезв.