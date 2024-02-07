Эксклюзив 07 февраля 2024, 15:10 Голый мужчина сбежал из наркологической клиники на юге Москвы Сбежавшего из наркологической клиники голого мужчину задержали на юге Москвы

Читать 360tv в

Бегающего по снегу голого мужчину заметили в Москве у станции метро «Лесопарковая». Предположительно, он сбежал из районной наркологической клиники, сообщил «360» источник.

Очевидцы засняли, как абсолютно голый молодой мужчина с криками бегал по дворам, несмотря на мороз и падающий с неба снег. Ему также удалось перелезть через высокий железный забор. Во время своего забега он несколько раз упал в глубокие сугробы.

Реклама

Мужчину задержали охранники ближайшего жилого комплекса. Они вызвали медиков и сотрудников полиции.

Как мужчине удалось сбежать, пока неизвестно. Подробностей о его состоянии не поступало.

Ранее во Владимирской области охотник случайно застрелил наркомана, припутав его с лосем. Погибший искал в лесу закладки.