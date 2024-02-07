07 февраля 2024, 15:10
Голый мужчина сбежал из наркологической клиники на юге Москвы
Сбежавшего из наркологической клиники голого мужчину задержали на юге Москвы
Бегающего по снегу голого мужчину заметили в Москве у станции метро «Лесопарковая». Предположительно, он сбежал из районной наркологической клиники, сообщил «360» источник.
Очевидцы засняли, как абсолютно голый молодой мужчина с криками бегал по дворам, несмотря на мороз и падающий с неба снег. Ему также удалось перелезть через высокий железный забор. Во время своего забега он несколько раз упал в глубокие сугробы.
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Мужчину задержали охранники ближайшего жилого комплекса. Они вызвали медиков и сотрудников полиции.
Как мужчине удалось сбежать, пока неизвестно. Подробностей о его состоянии не поступало.
Ранее во Владимирской области охотник случайно застрелил наркомана, припутав его с лосем. Погибший искал в лесу закладки.
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