Происшествия 08 августа 2023, 13:37 Голый мужчина с ножом в руке выпал с 26-го этажа в Москве Shot: голый 30-летний мужчина с ножом в руке выпал с 26-го этажа ЖК «Триколор» в Москве РИА «Новости»

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Тридцатилетний мужчина упал с 26-го этажа ЖК «Триколор» на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авторы канала уточнили, что мужчина убегал от пришедших к нему полицейских. Сотрудники постучались к нему в дверь, однако он им не открыл.

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Вместо этого мужчина, будучи голым и с ножом в руке, выбил стекла в окне, выбрался наружу, но упал с 26-го этажа.

По информации СМИ, полицейские приехали из-за шума, который доносился из квартиры погибшего и мешал соседям.

Ранее сообщалось о том, что в Москве мужчину ударили ножом в живот на Патриарших прудах. ЧП произошло около ресторана «Аист» в ночь на 8 августа.