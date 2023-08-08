08 августа 2023, 13:37
Голый мужчина с ножом в руке выпал с 26-го этажа в Москве
Shot: голый 30-летний мужчина с ножом в руке выпал с 26-го этажа ЖК «Триколор» в Москве
Тридцатилетний мужчина упал с 26-го этажа ЖК «Триколор» на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Авторы канала уточнили, что мужчина убегал от пришедших к нему полицейских. Сотрудники постучались к нему в дверь, однако он им не открыл.
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Вместо этого мужчина, будучи голым и с ножом в руке, выбил стекла в окне, выбрался наружу, но упал с 26-го этажа.
По информации СМИ, полицейские приехали из-за шума, который доносился из квартиры погибшего и мешал соседям.
Ранее сообщалось о том, что в Москве мужчину ударили ножом в живот на Патриарших прудах. ЧП произошло около ресторана «Аист» в ночь на 8 августа.
Полиция
Москва 2023
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