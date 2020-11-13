Голый мужчина разгромил фруктовые ряды в магазине на северо-востоке Москвы. Видео

Мужчина без одежды забежал в супермаркет Spar около станции метро «Бабушкинская» и устроил погром во фруктовом отделе. Эта выходка попала в объектив камер наблюдения. Видео оказалось в распоряжении «360».

Сначала он лег на яблоки, потом на лимоны, а после потоптался на ананасах и рухнул в проход между торговыми рядами, прихватив с собой вывеску с потолка. В пресс-службе магазина от комментариев воздержались. Дальнейшая судьба голого мужчины, который разгромил прилавки с фруктами, неизвестна.