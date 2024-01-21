21 января 2024, 23:29
Голый мужчина пугал пенсионерок на улицах Екатеринбурга
Голый мужчина прыгал в сугробы и бросался на прохожих в Екатеринбурге
Голый мужчина бегал по улицам в Екатеринбурге, пугая прохожих и валяясь в снегу. Об этом сообщило городское издание E1.ru.
Очевидцы заметили обнаженного мужчину в Верх-Исетском районе (ВИЗ). Несмотря на холод и снег, он падал в сугробы, толкал прохожих, прыгал на них, в том числе пугал пенсионерок. Помимо этого, он зачем-то заходил в магазин ритуальных услуг.
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«Человек закаляется, похоже», — прокомментировал его действия один из очевидцев.
Неадекватного мужчину вскоре угомонили, зафиксировав до прибытия полиции.
«Сообщение поступило в отдел полиции № 9 Верх-Исетского района. По указанному адресу выезжали сотрудники полиции, которыми задержан мужчина 1991 года рождения, местный житель», — сообщили в УМВД Екатеринбурга, добавив, что мужчину передали медикам.
Ранее сотрудники МЧС спасли жительницу Екатеринбурга, забравшуюся на карниз балкона в микрорайоне Вторчермет.
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