Голый мужчина появился в детском бассейне Магнитогорска

Очевидцы пояснили, что нарушитель разделся и пришел на утреннюю тренировку детей.

«Утром в 8:00 мы приехали на занятия по плаванию. Сын разделся и пошел плавать. Спустя минут 15-20 начался кипиш. С детьми плавал в бассейне озабоченный голый мужик!» — заметил источник.

По словам директора центра Лилии Беккер, мужчина заявил, «что ждет ребенка с тренировки».

«Затем он вошел в детскую раздевалку, где его остановила наша сотрудница. В этот момент мы уже вызвали полицию», — добавила она.

Тем не менее, Беккер уточнила, что неизвестный не раздевался полностью и не заходил в бассейн.

«Лаборант обнаружила мужчину обнаженным в раздевалке, которую от бассейна отделяет дверь — дети и педагог его не видели. Она заставила его одеться и выйти. Приезда полиции мужчина дожидался под присмотром сотрудников ЧОП „Каскад-С“», — подчеркнули в городской администрации.

По данным пресс-службы УМВД по Магнитогорску, сотрудники полиции задержали 30-летнего мужчину и составили против него протокол о мелком хулиганстве.