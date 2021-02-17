Голый мужчина отрезал себе ухо на глазах у прохожих в Екатеринбурге

Неадекватный житель Екатеринбурга пришел к супермаркету, разделся и отрезал себе ухо на глазах у прохожих. Его забрали в больницу.

«Мужчина был в неадекватном состоянии. По предварительным данным, он состоит на учете. Врачи прибыли на место и госпитализировали его. <…> Это очевидный факт проблем со здоровьем у данного гражданина, которому сейчас врачи оказывают необходимую медицинскую помощь», — рассказал Ura.ru начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Собеседник отметил, что это происшествие не имеет отношения к криминалу.

О мужчине, который нанес себе увечье, в полицию сообщили очевидцы. Это случилось несколько дней назад около супермаркета «Лента» на улице Машиностроителей.