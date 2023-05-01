Эксклюзив 01 мая 2023, 22:10 Голубь скинул с крыши дома в Москве мину «Лепесток» — источник Источник «360»: в Москве голубь сбросил с крыши дома мину «Лепесток» Mohsin Shaikh / Unsplash

Читать 360tv в

С крыши одного из многоэтажных домов в ЮЗАО сбросили мину «Лепесток», сообщил источник «360». По его словам, снаряд скинул голубь, раскрашенный в желто-синие цвета. Правоохранители начали проверку информации.

«Голубь скинул мину „Лепесток“ с крыши, голуби в желтом и синем цветах», — рассказал источник.

Реклама

Он уточнил, что снаряд окрашен в зеленый цвет, на мине написана буква «у». Официальной информации от правоохранителей пока что нет.

В конце марта противопехотную мину «Лепесток» обнаружили на автобусной остановке в Уфе. По предварительным данным, снаряд оказался учебным.

Четыре ребенка получили ранения при взрыве снаряда в Пролетарском районе Донецка. По словам мэра города Алексея Кулемзина, сработать могла мина типа «Лепесток». Пострадавших отправили в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии.

Городские власти призвали жителей временно не посещать кладбища, потому что там могут находиться мины. На «Лепестках» уже подорвались три человека, сейчас саперы обследуют оставшиеся погосты в Донецке.