Голову и руки мужчины нашли при сортировке отходов в Москве
СК возбудил дело после обнаружения головы и рук мужчины при сортировке отходов в Москве
Голову и руки мужчины нашли на мусороперерабатывающем заводе на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова РИА «Новости».
Она уточнила, что человеческие останки нашли 8 февраля во время сортировки бытовых отходов, тогда же удалось определить, что они принадлежат мужчине.
Агентству «Москва» Иванова добавила, что речь идет о предприятии в Сигнальном проезде.
В данный момент по этому факту проводится доследственная проверка Бутырским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве.
Правоохранителям предстоит уточнить личность мужчины. Для этого по останкам назначили сразу несколько судебных экспертиз: медико-криминалистическую, генетическую и медицинскую.