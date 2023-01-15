Происшествия 15 января 2023, 01:24 Головку в ДНР обстреляли «натовскими» снарядами СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке три снаряда «натовского» калибра РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку Донецкой Народной Республики, по населенному пункту выпустили три снаряда 155-миллиметрового калибра. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.55 (совпадает с мск) — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

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Горловка — один из крупнейших населенных пунктов в Донбассе, до начала конфликта в городе проживало более 250 тысяч человек. В Горловке расположен химзавод «Стирол» и угледобывающие предприятия.

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При одном из обстрелов центра Горловки пострадала психоневрологическая больница, снаряд ВСУ взорвался на территории медицинского учреждения 9 января. В результате прилета никто не пострадал.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 11 раз, выпустив 57 боеприпасов. Под огнем оказались Донецк, Горловка, Широкая Балка, Ясиноватая и Макеевка.