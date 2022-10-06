«Голоса говорят, что я бог». Неизвестный пригрозил взорвать мэрию Москвы | 360°

Эксклюзив 06 октября 2022, 11:15 Поделиться Telegram

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Viber «Голоса говорят, что я бог». Неизвестный пригрозил взорвать мэрию Москвы Неизвестный заявил, что из-за голосов в голове заминировал здания мэрии Москвы и судов

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Власти Москвы получили письмо с предупреждением. Неизвестный мужчина заявил, что по требованию голосов в голове заминировал здания судов и мэрии. Источник «360» в экстренных службах назвал его требования.

Письмо пришло на электронную почту департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы. Мужчина представился и заявил, что недоволен текущей ситуацией.

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Он предупредил, что произведет со своего номера активацию взрывных устройств. Где именно, уточнять не стал. Написал только, что за стеной — здание управления делами мэра и правительства Москвы на улице Тверской, 13. Теракт он готовил в течение нескольких месяцев.

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«Я заминировал все суды и мэрию города Москвы. Мои мотивы — это голоса в голове, что говорят мне, я бог и я должен это сделать», — написал он.

Напоследок мужчина попросил 500 тысяч рублей и заявил, что не шутит.

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