«Голоса говорят, что я бог». Неизвестный пригрозил взорвать мэрию Москвы | 360°

Все новости

Общество

06 октября 2022, 12:34

Генпрокурор России возложил венок к мавзолею первого президента Вьетнама в Ханое

Мир

06 октября 2022, 12:29

Премьер Бельгии предсказал беспорядки в Европе из-за энергетического кризиса

Реклама

Армия

06 октября 2022, 12:23

Фейк: предпринимателей в Марий Эл принуждают жертвовать на частичную мобилизацию

Эксклюзив

06 октября 2022, 12:22

Юрист объяснил, почему автомобили уехавших не изымут

Мир

06 октября 2022, 12:18

Эмир Катара досрочно уехал из Чехии из-за неудачных переговоров

Подмосковье

06 октября 2022, 12:13

ЦППК обновила еще десять электричек Казанского направления

Спецоперация

06 октября 2022, 12:12

ВСУ заминировали пять мостов в городе Запорожье

Спецоперация

06 октября 2022, 12:10

Спецслужбы Украины запрашивали у экс-главы ЗАЭС, выдержит ли станция затопление

Мир

06 октября 2022, 12:03

МИД Казахстана провел жесткий разговор с послом России

Эксклюзив

06 октября 2022, 11:15

«Голоса говорят, что я бог». Неизвестный пригрозил взорвать мэрию Москвы

Неизвестный заявил, что из-за голосов в голове заминировал здания мэрии Москвы и судов

Читать 360tv в

Власти Москвы получили письмо с предупреждением. Неизвестный мужчина заявил, что по требованию голосов в голове заминировал здания судов и мэрии. Источник «360» в экстренных службах назвал его требования.

Письмо пришло на электронную почту департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы. Мужчина представился и заявил, что недоволен текущей ситуацией.

Реклама

Он предупредил, что произведет со своего номера активацию взрывных устройств. Где именно, уточнять не стал. Написал только, что за стеной — здание управления делами мэра и правительства Москвы на улице Тверской, 13. Теракт он готовил в течение нескольких месяцев.

Реклама

«Я заминировал все суды и мэрию города Москвы. Мои мотивы — это голоса в голове, что говорят мне, я бог и я должен это сделать», — написал он.

Напоследок мужчина попросил 500 тысяч рублей и заявил, что не шутит.

Москва

Терроризм

Взрывы

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама