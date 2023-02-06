Происшествия 06 февраля 2023, 17:36 Гололед стал причиной 16 аварий в Ставропольском крае

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Участок дороги Минводы — Кисловодск из-за гололеда стал ловушкой для водителей, здесь произошло 16 аварий. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ставропольского края.

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Всего в авариях участвовали 23 автомобиля. Причиной стали погодные условия. После утреннего дождя резко похолодало, что вызвало обледенение дороги. Столкнулись автомобили, которые двигались в попутном направлении, но не соблюдали безопасную дистанцию для поездки в гололед.