Происшествия 31 мая 2023, 04:51 Голого трехлетнего мальчика нашли ночью в магазине в Омске РИА «Новости»

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Ночью в круглосуточном магазине нашли голого трехлетнего мальчика при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщила полиция Омска в Telegram-канале.

Около 01:00 по московскому времени в правоохранительные органы поступило сообщение о маленьком госте. На малыше совершенно не было одежды. По словам охранника, ребенок сам пришел в магазин. Ни на какие вопросы ответить он не смог.

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Как сообщили в ведомстве, мальчика отправили домой вместе с медиками из скорой помощи. Полиция тоже направилась по вероятному месту жительства малыша.

При этом в документах органов опеки и попечительства о родителях мальчика не было сказано. После случившегося на мать ребенка выписали административный протокол о неподобающем исполнении родительских обязанностей. Женщину поставили на учет.

Ранее сообщалось о пропаже 11-летней девочки в белом платке на юге Москвы. Как отметила мать ребенка, помимо вышеуказанного головного убора на ней была красная кофта, белая джинсовая рубашка и вельветовые брюки.