Голого мужчину задержали на автозаправке в Керчи

По данным издания, росгвардейцы оперативно прибыли на место происшествия после поступления сигнала тревоги. Сотрудники заправки обратили внимание силовиков на голого мужчину, который не реагировал на их замечания. Дебошира передали правоохранителям для дальнейшего разбирательства.