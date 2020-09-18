18 сентября 2020, 14:28
Голого мужчину задержали на автозаправке в Керчи
На одной из автозаправочных станций Керчи сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который разбил две витрины. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.
По данным издания, росгвардейцы оперативно прибыли на место происшествия после поступления сигнала тревоги. Сотрудники заправки обратили внимание силовиков на голого мужчину, который не реагировал на их замечания. Дебошира передали правоохранителям для дальнейшего разбирательства.