Голого мужчину увезли в больницу на Урале. Он отбивался палкой от призрака

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) спокойствие местных жителей нарушил неадекватный мужчина, который пробежал нагишом от торгового центра «Кит» до Уральского проспекта. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Мужчина добрался до автостоянки и забрался на крышу сторожевой будки, где начал размахивать палкой. Свидетели рассказали, что таким образом он якобы отбивался от призрака. Затем он попытался отбиться от полицейских, которые хотели снять его с крыши.

«Гражданином, который был в неадекватном состоянии, пришлось заниматься не только сотрудникам местного РОВД, но и скорой помощи, которые доставили его в клинику соответствующего профиля», — добавил начальник пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.