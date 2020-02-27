Голого мужчину поймали на территории школы в Люблино

На территории одной из школ на юго-востоке Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали обнаженного мужчину.

Как сообщил РЕН ТВ, это произошло в районе Люблино. Полицейские предполагают, что задержанный находился под действием наркотиков.

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