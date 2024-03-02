Происшествия 02 марта 2024, 13:57 Голодного ребенка спасли из запертой квартиры в Новосибирске. Родителей он не видел 2 дня Голодный ребенок два дня просидел один в квартире в Новосибирске РИА «Новости»

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В Новосибирске спасатели вызволили из квартиры восьмилетнего мальчика, который два дня просидел один в квартире. Ребенок пожаловался, что родители его заперли дома. Об этом сообщила городская Аварийно-спасательная служба.

Информация о детских криках из квартиры дома, расположенного на Сиреневой улице, поступила в экстренные службы накануне. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения проникли в квартиру через балкон.

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Там они нашли восьмилетнего ребенка, заявившего, что он очень голодный. Сотрудники службы выяснили, что мальчик не знает местонахождение родителей. Пострадавшему оказали психологическую помощь и передали в руки полицейских.

Ранее в Каменске-Уральском Свердловской области нашли мертвой 12-летнюю девочку. Подросток заперлась в квартире, на ее теле на обнаружили признаков насильственной смерти.