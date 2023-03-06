Происшествия 06 марта 2023, 09:52 Голландские полицейские задержали мужчину, целившегося в машины из бутылки водки в форме пистолета Interia: недалеко от Амстердама полицейские устроили стрельбу из-за бутылки в форме оружия

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Полицейские в окрестностях Амстердама применили табельное оружие во время задержания автомобилиста, целившегося в другие машины из предмета, похожего на пистолет. Как выяснилось позже, в руках у мужчины была бутылка водки в форме оружия. Об этом сообщила Interia.

«Задержание проводилось с использованием табельного оружия. Полицейские признались, что во время операции некоторые пешеходы неосознанно попали на линию огня представителей структур», — говорится в публикации.

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В издании уточнили, что в правоохранительные органы поступили сообщения от обеспокоенных граждан, которые заметили на автомагистрали А4 человека, целившегося в другие машины «из пистолета». Однако при задержании у 22-летнего мужчины оказалась бутылка, которую издалека невозможно было отличить от настоящего оружия. Его в скором времени доставили в участок.

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Ранее в Ленинградской области задержали пенсионера, который угрожал прохожим огнестрельным оружием. Инцидент произошел в Выборге. 68-летний мужчина кидался на людей с пистолетом. Кроме оружия у задержанного при себе имелся магазин с 11 патронами.