Голая женщина с камнем напала на телеведущую в студии. Видео

Румынская телеведущая Мирелла Вайда подверглась нападению в прямом эфире. В студию вбежала голая женщина и кинула в нее камнем. Видео появилось на Youtube-канале шоу Access Direct.

Уточняется, что женщина бросила в Вайду камень, но, к счастью, не попала.

По данным издания playtech.ro, до этого ведущая жаловалась, что ей угрожает 36-летняя женщина по имени Магдалена Шербан. В 2017 году эта женщина столкнула на рельсы 25-летнюю девушку в метро Бухареста. Она получила срок за убийство. Вайда рассказывала об этом происшествии в своем шоу. Есть версия, что Шербан таким образом хотела ей отомстить.

Ранее мужчина бегал голым и выкрикивал ругательства у метро «Приморская» в Санкт-Петербурге. Он распугал прохожих, ломился в аптеку, а потом начал биться головой об асфальт. В результате очевидцы позвонили в экстренные службы, мужчину забрала скорая помощь. Врачи подозревают у него отравление психотропными веществами. Об этом сообщило ИА Nation News.