Происшествия 03 августа 2023, 01:17 Голая москвичка сгорела под окнами многоэтажки в Петербурге Горящее тело москвички нашли рядом с подъездом в Петербурге Maxim Tajer/Unsplash

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Объятую огнем девушку обнаружили возле подъезда жилого дома в Невском районе Санкт-Петербурга. При этом на ней не было одежды, сообщил «Пятый канал».

Голую девушку нашли на Рыбацком проспекте. Прохожие быстро потушили пламя и вызвали скорую помощь. Приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть женщины. Выяснилось, что погибшая жила в Петербурге, но зарегистрирована была в Москве.

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Также следы бензина обнаружили в квартире, где проживала погибшая. Обстоятельства гибели девушки устанавливаются.

Ранее в Санкт-Петербурге в результате пожара погибла 19-летняя девушка. Возгорание в частном доме произошло в вечернее время в СНТ «Зеленый сад». Прибывшие на место ЧП пожарные нашли в помещении тело 19-летней девушки.