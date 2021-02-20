Голая девушка, гуляющая по Уфе в 20-градусный мороз, попала на видео

Девушка, которая гуляла в обнаженном виде по Уфе в 20-градусный мороз, попала в объектив камеры. На кадрах видно, как она идет по заснеженному тротуару, написал сайт kp.ru.

Отмечается, что прохожие никак не отреагировали на променад голой женщины. Пользователи интернета считают, что девушка могла появиться на улице в таком виде из-за спора с друзьями. Также, по мнению некоторых людей, она могла быть под воздействием наркотиков, сообщило ИА Nation News.

Накануне житель Екатеринбурга пришел к супермаркету, разделся и отрезал себе ухо на глазах у прохожих.