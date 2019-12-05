  • Годовалый ребенок погиб, спасая из огня любимого питомца

    05 декабря 2019, 02:09

    Ирина Нагайникова

    В американском штате Арканзас произошла трагедия. Годовалый ребенок вернулся в горящий дом за щенком и погиб. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Sun.

    В доме семьи Шарп начался пожар. Супруги выбежали на улицу вместе с маленьким сыном Локи.

    В то время, пока родители вызывали помощь, ребенок забежал обратно в горящую постройку, где остался его любимец.

    В огне погибли и ребенок и собака.

    Раздавленный горем отец опубликовал в своем Facebook запись с призывом к другим родителям «не воспринимать своих детей как должное», и быть к ними внимательнее.