Происшествия 11 июля 2023, 13:47 Годовалый ребенок выпал из окна пятиэтажки в Екатеринбурге Следком: годовалый ребенок выпал из окна пятиэтажки в Екатеринбурге

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Годовалый ребенок выпал из окна на пятом этаже общежития на улице Титова в Екатеринбурге, в то время как его пьяные родители отдыхали после употребления алкоголя. Об этом сообщило СУ СКР по Свердловской области.

В комнате, из которой выпал мальчик, находилась вся семья: отец, мать и двое детей 2020 и 2022 года рождения. Родители спали после проведенного застолья, а ребенок играл на диване. В какой-то момент он подошел к открытому окну и упал с высоты пятого этажа.

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Мальчик выжил при падении, но получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу. Сейчас врачи оказывают выпавшему ребенку необходимую помощь.

Правоохранители привлекли родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей и начали проверку по факту происшествия. Сейчас Следственный комитет опрашивает свидетелей и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что семилетний ребенок выпал из окна одной из столичных квартир на 10-м этаже. Мальчик погиб на месте от полученных при падении с высоты травм. Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего.