Происшествия 27 июля 2023, 15:01 Годовалый ребенок выпал из окна дома на западе Москвы Прокуратура Москвы: годовалый мальчик выпал со второго этажа жилого дома на западе столицы Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Годовалый мальчик выпал со второго этажа жилого дома на улице Толбухина. Его мать в это время находилась дома, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, мать оставила мальчика без присмотра на некоторое время. Пока она отвлеклась, ребенок выпал из окна. Его госпитализировали.

Реклама

Представители Кунцевской прокуратуры взяли дело на контроль. По факту произошедшего проводится проверка.

Во вторник, 25 июля, трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже в Москве. Ранее, 18 июля, подобный случай произошел на востоке столицы.

Представители оперативных служб настоятельно просят не оставлять детей без присмотра, а также не давать им облокачиваться на москитные сетки.