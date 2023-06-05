Происшествия 05 июня 2023, 15:11 KP.RU: годовалый ребенок умер в Ленобласти, подавившись морковью в гостях у бабушки

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В Ленинградской области в Лодейном Поле годовалый ребенок умер, когда гостил у своей бабушки. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бабушка угостила ребенка морковкой. Но малыш не смог справиться с овощем и подавился. Прибывшие врачи констатировали смерть.

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Известно, что ребенок рос в полной семье. В отношении бабушки возбудили уголовное дело по стетье «Причинение смерти по неосторожности».

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