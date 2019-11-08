Годовалый ребенок проглотил таблетку от насекомых в Ленинградской области
В четверг 7 ноября мальчик в возрасте одного года отравился таблеткой от насекомых в городе Коммунара Гатчинского района Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ребенок госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Медики диагностировали ему интоксикацию от неустановленного вещества.
Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства инцидента.