  • Годовалый ребенок проглотил таблетку от насекомых в Ленинградской области

    08 ноября 2019, 12:32

    Ольга Ситникова

    В четверг 7 ноября мальчик в возрасте одного года отравился таблеткой от насекомых в городе Коммунара Гатчинского района Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Ребенок госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Медики диагностировали ему интоксикацию от неустановленного вещества.

    Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства инцидента.