Годовалый ребенок погиб в Волгограде из-за удара током

В Волгограде организовали доследственную проверку по факту гибели годовалого ребенка от удара током.

Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой региональное СУ СКР, родители оставили малыша под присмотром няни. Когда она в какой-то момент отвлеклась, ребенок схватился за провод от электроприбора и получил смертельный удар током. «Скорой» реанимировать его не удалось.

Процессуальное решение следователи примут по результатам проверки.