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    04 апреля 2022, 17:14

    Годовалый ребенок погиб в Волгограде из-за удара током

    Арина Бобкова

    В Волгограде организовали доследственную проверку по факту гибели годовалого ребенка от удара током.

    Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой региональное СУ СКР, родители оставили малыша под присмотром няни. Когда она в какой-то момент отвлеклась, ребенок схватился за провод от электроприбора и получил смертельный удар током. «Скорой» реанимировать его не удалось.

    Процессуальное решение следователи примут по результатам проверки.