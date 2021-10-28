Годовалый ребенок погиб при пожаре в Ростовской области

В Ростовской области произошел пожар, жертвой которого стал маленький ребенок. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МЧС.

Пожар произошел на окраине хутора Курганный. Загорелся частным дом на территории животноводческой фермы. По предварительной информации, огонь возник из-за замыкания старой электропроводки. На момент ЧП в доме находилась 20-летняя девушка со своим годовалым ребенком. Пожарным удалось спасти ее, а ребенок погиб. Пострадавшую доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.