Годовалый малыш выпал из окна и погиб в Вологодской области

По данным информагентства, мальчик погиб накануне. Его обнаружил случайный прохожий, который прогуливался неподалеку с собакой. Приехавшие на место медики не смогли спасти ребенка.

«Дни.ру» рассказали, что у малыша была привычка забираться на кухонный подоконник, и родители поставили заглушку на окно. Малыш выпал из окна в спальне. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.