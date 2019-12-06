Годовалый малыш выпал из окна и погиб в Вологодской области
В Череповце (Вологодская область) из окна шестого этажа выпал годовалый малыш и погиб. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
По данным информагентства, мальчик погиб накануне. Его обнаружил случайный прохожий, который прогуливался неподалеку с собакой. Приехавшие на место медики не смогли спасти ребенка.
«Дни.ру» рассказали, что у малыша была привычка забираться на кухонный подоконник, и родители поставили заглушку на окно. Малыш выпал из окна в спальне. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.