Годовалый малыш устроил пожар в крымском селе

По данным издания, накануне малыш остался без присмотра взрослых и открыл топочное окно печи, что и стало причиной возгорания. Пламя охватило площадь в 20 «квадратов» и уничтожило летнюю кухню. Родители эвакуировали ребенка и передали его медикам. Мальчика положили в Нижнегорскую центральную районную больницу.