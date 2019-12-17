17 декабря 2019, 16:35
Годовалый малыш устроил пожар в крымском селе
В Крыму годовалый ребенок из села Зорькино устроил пожар, открыв топочное окно печи, передает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
По данным издания, накануне малыш остался без присмотра взрослых и открыл топочное окно печи, что и стало причиной возгорания. Пламя охватило площадь в 20 «квадратов» и уничтожило летнюю кухню. Родители эвакуировали ребенка и передали его медикам. Мальчика положили в Нижнегорскую центральную районную больницу.