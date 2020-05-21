Годовалый малыш получил ожоги после купания в ванной

Все случилось 20 мая на улице Маршала Захарова в Красносельском районе Санкт-Петербурга. 29-летняя мать оставила сына в ванной комнате без присмотра. В итоге годовалый мальчик пролежал в горячей воде какое-то время и получил ожоги.

Родители отвезли ребенка в больницу. Врачи диагностировали у малыша ожоги тела I, II и III степени. Мальчик находится в тяжелом состоянии, его поместили в реанимацию. Медики сообщили о случившемся в полицию.

По сведениям правоохранительных органов, малыш растет в полной и благополучной семье, его мать не работает. Обстоятельства произошедшего выясняются.