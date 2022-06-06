Годовалый мальчик попал в больницу после травли клопов в Петербурге

В Колпинском районе Санкт-Петербурга годовалый мальчик почувствовал недомогание в результате травли клопов в квартире дома № 54 по улице Веры Слуцкой. Об этом написало РИА ФАН.

Как рассказали в полиции города, ребенок стал чувствовать себя плохо и терять сознание.

Мальчика с признаками отравления доставили в больницу. По словам врачей, он находится в состоянии средней степени тяжести. В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка.