Происшествия 18 апреля 2023, 12:20 Годовалый мальчик получил серьезные ожоги в Тюмени

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В Тюмени из-за собственной неосторожности пострадал годовалый мальчик. По словам родителей, ребенок случайно опрокинул на себя чайник с кипятком, пытаясь потянуть за провод, написал сайт nashgorod.ru.

Бригада медиков прибыла на место происшествия через 14 минут после вызова и незамедлительно оказала мальчику первую помощь. Ребенка с ожогами госпитализировали в ОКБ № 1.

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В больнице пострадавшему поставили диагноз — термического ожог первой-второй степени стоп. Жизни ребенка ничего не угрожает.