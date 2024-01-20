Происшествия 20 января 2024, 17:25 Годовалый мальчик из Ленобласти оказался в реанимации из-за неудачного купания в ванной Ребенок в Ленобласти попал в реанимацию после купания в домашней ванной РИА «Новости»

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В Гатчинском районе Ленинградской области ребенок чуть не утонул во время купания в ванной. Как сообщила «Фонтанка», мать бросила его без присмотра на несколько минут.

Женщина вышла из ванной, оставив сына на специальном стульчике. Когда она вернулась, ребенок уже был в воде без сознания. Мать мальчика оказала ему первую помощь и вызвала скорую помощь.

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Ребенка доставили в Гатчинскую межрайонную клиническую больницу. Врачи подключили маленького пациента к аппарату ИВЛ. Позже мальчика решили перевести в Педиатрический университет. Утром 20 января он стал дышать самостоятельно — от аппарата ребенка отключили после консилиума.

«Сейчас мальчик находится в клинике под наблюдением, с его родителями поддерживается связь. Прогнозы благоприятные», — отметили медики, уточнив, что, по их оценке, годовалый пациент пробыл без сознания под водой около трех минут.

Семья, где воспитывают мальчика, многодетная.

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