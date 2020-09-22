22 сентября 2020, 12:11
Годовалую девочку ударило током в Москве
Годовалая девочка по имени Света получила разряд током в одной из квартир на улице 3-й Лихачевский проезд в Москве. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Инцидент произошел, когда ребенок ползал по полу, мама на секунду отвернулась, после чего услышала треск и детский плач. Оказалось, что девочка засунула руку в розетку, которая была плохо закреплена. Малышку госпитализировали.
У пострадавшей диагностировали поражение электрическим током. На данный момент ее здоровью ничего не угрожает.