Годовалую девочку ударило током в Москве

Инцидент произошел, когда ребенок ползал по полу, мама на секунду отвернулась, после чего услышала треск и детский плач. Оказалось, что девочка засунула руку в розетку, которая была плохо закреплена. Малышку госпитализировали.

У пострадавшей диагностировали поражение электрическим током. На данный момент ее здоровью ничего не угрожает.