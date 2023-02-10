Происшествия 10 февраля 2023, 12:16 Годовалую девочку без одежды нашли на улице в Башкирии

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В Уфе местный житель спас годовалую девочку, которую оставила ее мать в снегу и без одежды. Об этом написал сайт 56orb.ru со ссылкой на СУ СК России по Республике Башкортостан.

Известно, что 48-летняя женщина решила оставить ребенка, возвращаясь домой из гостей. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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«Плач ребенка услышал житель соседнего дома, который вместе с друзьями оказал ребенку необходимую помощь и вызвал медицинских сотрудников», — говорится в сообщении СК.

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